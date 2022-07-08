72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх

72-річний тренер жіночої волейбольної команди «Волинь-Університет» Богуслав Галицький може отримати 12 років позбавлення волі.

Слідчі Луцького РУП 8 липня оголосили йому підозру. Зловмисник обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітніх осіб, вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх та розбещення неповнолітніх.

Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Усе вилучено і направлено на дослідження. Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви.

Слідчі Луцького районного управління поліції продовжують відбирати покази і встановлюють усі деталі злочинних дій особи. За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі».