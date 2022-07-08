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72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх

Його обвинувачують за трьома статтями
Волейбол
19:20
72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх

72-річний тренер жіночої волейбольної команди «Волинь-Університет» Богуслав Галицький може отримати 12 років позбавлення волі.

Слідчі Луцького РУП 8 липня оголосили йому підозру. Зловмисник обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітніх осіб, вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх та розбещення неповнолітніх.

«Слідство встановило, що фігурант впродовж тривалого часу вчиняв кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності своїх вихованок. Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку.

Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Усе вилучено і направлено на дослідження. Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви.

Слідчі Луцького районного управління поліції продовжують відбирати покази і встановлюють усі деталі злочинних дій особи. За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі».

Сергій Лук'яненко
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72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх
72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх
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