Олег Гончар

В десятому турі польської Плюс-Ліги львівський клуб Барком-Кажани поступився на виїзді з рахунком 1:3 Белхатуву.

Господарі домінували в перших двох сетах й дуже впевнено їх виграли. Львів'яни зуміли скоротити відставання в третьому сеті, вирвавши перемогу в два бали.

У четвертому сеті Барком-Кажани були близькі до тай-брейку, але в кінцівці сильнішим виявився Белхатув.

Белхатув — Барком-Кажани 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 28:26)

Українська команда залишається на 10-му місці з трьома перемогами в десяти матчах.