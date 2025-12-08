Барком-Кажани програли Белхатуву в Плюс-лізі
Львів'яни зазнали сьомої поразки в сезоні
близько 2 годин тому
В десятому турі польської Плюс-Ліги львівський клуб Барком-Кажани поступився на виїзді з рахунком 1:3 Белхатуву.
Господарі домінували в перших двох сетах й дуже впевнено їх виграли. Львів'яни зуміли скоротити відставання в третьому сеті, вирвавши перемогу в два бали.
У четвертому сеті Барком-Кажани були близькі до тай-брейку, але в кінцівці сильнішим виявився Белхатув.
Белхатув — Барком-Кажани 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 28:26)
Українська команда залишається на 10-му місці з трьома перемогами в десяти матчах.
Поділитись