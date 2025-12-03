Барком-Кажани не втримали перемогу над аутсайдером чемпіонату Польщі
Український клуб поступився, ведучи у рахунку за партіями 2:0
близько 4 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у матчі регулярного чемпіонату Польщі з волейболу зазнали поразки у матчі з Купрумом.
Український клуб був попереду за сетами 2:0, але не зміг дотиснути суперника. Найрезультативнішим у складі «кажанів» став діагональний Василь Тупчій, який набрав 25 очок.
ПлюсЛіга
Барком-Кажани – Купрум 2:3 (25:23, 25:22, 26:28, 17:25, 18:20)
Відзначимо, що Барком-Кажани посідають десяту сходинку у турнірній таблиці, а Купрум піднявся з передостаннього на 11 місце.
Нагадаємо, що напередодні українці перервали серію поразок у чемпіонаті Польщі.
