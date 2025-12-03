Олег Шумейко

Барком-Кажани у матчі регулярного чемпіонату Польщі з волейболу зазнали поразки у матчі з Купрумом.

Український клуб був попереду за сетами 2:0, але не зміг дотиснути суперника. Найрезультативнішим у складі «кажанів» став діагональний Василь Тупчій, який набрав 25 очок.

ПлюсЛіга

Барком-Кажани – Купрум 2:3 (25:23, 25:22, 26:28, 17:25, 18:20)

Відзначимо, що Барком-Кажани посідають десяту сходинку у турнірній таблиці, а Купрум піднявся з передостаннього на 11 місце.

Нагадаємо, що напередодні українці перервали серію поразок у чемпіонаті Польщі.