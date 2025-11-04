Олег Гончар

Українська команда Барком-Кажани не змогла втримати перевагу в номінально домашньому матчі польської Плюс-ліги.

У Кракові львів’яни поступилися Ольштину з рахунком 1:3.

Перший сет залишився за Кажанами, але далі домінував суперник, який добре зіграв на блоці.

Найрезультативнішим у Баркомі став Василь Тупчій — 16 очок, Ігор Воронюк додав ще 14.

Плюс-ліга. 3-й тур

Барком-Кажани — Ольштин 1:3 (25:21, 19:25, 25:27, 23:25)

Це друга поразка Кажанів у сезоні (1-2). Команда має 3 очки й посідає 9-те місце серед 14 команд.

Нагадаємо, Барком-Кажани здолали Норвід на тайбрейку