Барком-Кажани вдруге поступилися в Плюс-лізі
Львів’яни програли і опустилися в турнірній таблиці
близько 2 годин тому
Українська команда Барком-Кажани не змогла втримати перевагу в номінально домашньому матчі польської Плюс-ліги.
У Кракові львів’яни поступилися Ольштину з рахунком 1:3.
Перший сет залишився за Кажанами, але далі домінував суперник, який добре зіграв на блоці.
Найрезультативнішим у Баркомі став Василь Тупчій — 16 очок, Ігор Воронюк додав ще 14.
Плюс-ліга. 3-й тур
Барком-Кажани — Ольштин 1:3 (25:21, 19:25, 25:27, 23:25)
Це друга поразка Кажанів у сезоні (1-2). Команда має 3 очки й посідає 9-те місце серед 14 команд.
Нагадаємо, Барком-Кажани здолали Норвід на тайбрейку
