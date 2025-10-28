Олег Гончар

Львівський клуб Барком-Кажани в рамках другого туру чемпіонату Польщі переграв Норвід із Ченстохова.

Українська команда програла перший сет, але впевнено виграла наступні два.

Барком міг перемогти в четвертому сеті, але поляки зібралися з силами та завершили його на свою користь. Однак, на тайбрейку Кажани оформили перемогу.

Плюс-Ліга. Польща. 2-й тур

Барком-Кажани (Львів) – Норвід (Ченстохова) – 3:2 (24:26, 25:23, 25:20, 21:25, 15:11)

Нагадаємо, що перший матч сезону в чемпіонаті Польщі українці програли.