Чемпіонат України стартував з перемог фаворитів
Балта та Добродій двічі перемогли Полісся та Галичанку
19 хвилин тому
Фото: Балта
Відбулися матчі першого туру Суперліги з волейболу серед жіночих команд.
На старті чемпіонату України вдома Балта двічі переграла новачка елітного дивізіону Полісся, а Добродій 2 рази «всуху» переграв Галичанку.
Суперліга. 1-й тур
Добродій – Галичанка 3:0 (25:14, 25:20, 25:13)
Балта – Полісся 3:1 (25:12, 25:19, 23:25, 25:12)
Добродій – Галичанка 3:0 (25:18, 25:14, 25:6)
Балта – Полісся 3:0 (25:20, 25:21, 25:22)
Нагадаємо, що Балта стане єдиною представницею України у єврокубках.
Поділитись