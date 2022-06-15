Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023

Чоловіча команда як господар турніру напряму кваліфікувалася до основної стадії

Фото: cev.eu

Президент ФВУ Михайло Мельник розповів, що два українських клуби гратимуть за кордоном:



Також скажу що дві команди будуть точно грати за кордоном паралельно. «Барком-Кажани» у Плюс Лізі буде грати, а «Прометей» (жіночий) – у Чехії. Вчора я вже отримав лист підтвердження. Там і жіноча збірна України буде грати відбір на чемпіонат Європи. Домашньою ареною буде стадіон в Чехії. Там, де буде базуватися наш «Прометей».

Нагадаємо, що кваліфікації чемпіонату Європи-2023 пройде в серпні-вересні 2022-о року. Офіційний сайт ЄКВ повідомляє, що домашнім майданчиком для українок буде Sportovní hala Klimeška у Кутна-Горі. Відзначимо, що чоловіча збірна України як країна-господар напряму вийшла на Євроволей-2023.

Стали відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23.