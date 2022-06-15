Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:35
Мирний воїн. Художній фільм
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. ХІФК - Фрелунда

Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023

Чоловіча команда як господар турніру напряму кваліфікувалася до основної стадії
Волейбол
15:30
Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023
Фото: cev.eu

Президент ФВУ Михайло Мельник розповів, що два українських клуби гратимуть за кордоном:

Також скажу що дві команди будуть точно грати за кордоном паралельно. «Барком-Кажани» у Плюс Лізі буде грати, а «Прометей» (жіночий) – у Чехії. Вчора я вже отримав лист підтвердження.

Там і жіноча збірна України буде грати відбір на чемпіонат Європи. Домашньою ареною буде стадіон в Чехії. Там, де буде базуватися наш «Прометей».

Нагадаємо, що кваліфікації чемпіонату Європи-2023 пройде в серпні-вересні 2022-о року. Офіційний сайт ЄКВ повідомляє, що домашнім майданчиком для українок буде Sportovní hala Klimeška у Кутна-Горі. Відзначимо, що чоловіча збірна України як країна-господар напряму вийшла на Євроволей-2023.

Стали відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Михайло Мельник «Прометей» (волейбол) Барком-Кажани

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
Волейбол
12:44
Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
Волейбол
17 травня 16:31

Новини: Волейбол

Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023
Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023
15:30
Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
12:44
Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
14 червня 10:58
Українки Хміль та Лазаренко завоювали медалі на молодіжному чемпіонаті Європи
Українки Хміль та Лазаренко завоювали медалі на молодіжному чемпіонаті Європи
12 червня 20:23
Чоловіча збірна України дізналася суперника у півфіналі Золотої Євроліги
Чоловіча збірна України дізналася суперника у півфіналі Золотої Євроліги
12 червня 11:52
Жіноча і чоловіча збірні України вийшли в 1/8 фіналу молодіжного Євро-2022
Жіноча і чоловіча збірні України вийшли в 1/8 фіналу молодіжного Євро-2022
11 червня 09:10
Жіноча збірна України не змогла вийти в «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги з першого місця групи
Жіноча збірна України не змогла вийти в «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги з першого місця групи
08 червня 19:05
Крастіньш: «Ми розуміємо, що своєю грою можемо дати позитивні емоції народу України»
Крастіньш: «Ми розуміємо, що своєю грою можемо дати позитивні емоції народу України»
07 червня 11:51
Плотницький: «У нашої команди є великий потенціал, звичайно є ще в чому додавати, але ми зробимо все для перемоги!»
Плотницький: «У нашої команди є великий потенціал, звичайно є ще в чому додавати, але ми зробимо все для перемоги!»
06 червня 22:52
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини