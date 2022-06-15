Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
Ігри будуть проходити у Чернівцях, звідки немає жодної команди
12:44
Фото: прес-служба Епіцентра
Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що в новому сезоні ПВЛУ (Професійної волейбольної ліги України), яка замінить Суперлігу, мають виступати 16 команд:
В наступному сезоні ПВЛУ буде по 8 чоловічих та жіночих команд. Два «Прометея» будуть, «Хімік» (Южне), «Аланта» (Дніпро), «Балта» (Одеса), «Волинь» (Луцьк), «Галичанка» (Тернопіль). Запоріжжя («Орбіти») не буде чомусь. «Полісся» ні, тільки чоловіча команда с Житомира. Ще Вінниця («Добродій»).
А у чоловіків «Барком-Кажани» (Львів), «Епіцентр-Подоляни» (Городок), «Житичі» (Житомир), «Прометей» (Дніпро), «Юракадемія» (Харків), «Решетилівка» (Полтава), «МХП» (Вінниця). Ще під питанням Тернопіль («ДСО-ЗУНУ-Динамо»). Ігри будуть (проходити) у Чернівцях. Цікаво має бути. Хочу подякувати моєму віцепрезиденту Дубинському Володимиру Михайловичу. Це він ініціатор цієї ідеї.
Нагадаємо, що через повномасштабну війну українські першості були завершені достроково.
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