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Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23

Ігри будуть проходити у Чернівцях, звідки немає жодної команди
Волейбол
12:44
Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
Фото: прес-служба Епіцентра

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що в новому сезоні ПВЛУ (Професійної волейбольної ліги України), яка замінить Суперлігу, мають виступати 16 команд:

В наступному сезоні ПВЛУ буде по 8 чоловічих та жіночих команд. Два «Прометея» будуть, «Хімік» (Южне), «Аланта» (Дніпро), «Балта» (Одеса), «Волинь» (Луцьк), «Галичанка» (Тернопіль). Запоріжжя («Орбіти») не буде чомусь. «Полісся» ні, тільки чоловіча команда с Житомира. Ще Вінниця («Добродій»).

А у чоловіків «Барком-Кажани» (Львів), «Епіцентр-Подоляни» (Городок), «Житичі» (Житомир), «Прометей» (Дніпро), «Юракадемія» (Харків), «Решетилівка» (Полтава), «МХП» (Вінниця). Ще під питанням Тернопіль («ДСО-ЗУНУ-Динамо»). Ігри будуть (проходити) у Чернівцях. Цікаво має бути. Хочу подякувати моєму віцепрезиденту Дубинському Володимиру Михайловичу. Це він ініціатор цієї ідеї.

Нагадаємо, що через повномасштабну війну українські першості були завершені достроково.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Епіцентр-Подоляни Барком-Кажани «Прометей» (волейбол) ВК Хімік

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