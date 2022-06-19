Дива повторити не вдалося. Україна поступилася в матчі за бронзу Золотої Євроліги

Українці були близькими до камбеку з 0:2 по сетах, та дотиснути суперників не змогли

Фото: cev.eu

Збірна України завершила виступ в Золотій Євролізі-2022.



Українці в бронзовому фіналі поступилися господарям майданчика – національній команді Хорватії. Хорвати в «Фіналі чотирьох» виглядали набагато переконливіше, аніж на груповому етапі. В квартеті українці двічі перемогли Хорватію 3:1, цього разу малюнок гри був зовсім іншим.

Як у вчорашньому матчі з національною командою Чехії, одна команда взяла дві перших партії. Тоді українці в боротьбі виграли два сети, а потім гра перевернулася. На жаль, повторити диво, яке показали чехи, українцям не вдалося, але вони були дуже близькими до цього. У другому відрізку гри Угіс Крастіньш трохи змінив склад, в якому збірна і грала до кінця матчу. Трохи раніше на майданчику з’явився Віталій Щитков, а потім місце у діагоналі зайняв Євгеній Кісілюк.

Оновленим складом українці у двох наступних сетах розгромили господарів майданчику. На тай-брейку ініціативу захопили хорвати. Зміна сторонами майданчику відбулася за рахунку «+3» для балканців. Та втримати перевагу не вдалося – українцям вдалося зробити рахунок 12:12, а потім «синьо-жовті» ще і повели. Та декілька образливих помилок не дали завершити матч на свою користь. Спочатку на матч-болі Кісілюк зачепив сітку, а в наступному розіграші Ілля Ковальов витягнув м’яч з ауту. Останнім епізодом в матчі став постріл капітана Олега Плотницького – потужно, але в аут.

Дві поразки. Мало хто думав, що саме так завершиться «Фінал чотирьох» для збірної України після шести перемог поспіль на груповому етапі. Але це життя і будемо сподіватися, що вікторії очікують на наших гравців на чемпіонаті світу-2022.

Золота Євроліга. Бронзовий фінал

Хорватія – Україна 3:2 (25:20, 25:19, 18:25, 17:25, 17:15)

Нагадуємо, що о 19:00 відбудеться жіночий фінал Золотої Євроліги, а о 21:30 – чоловічий. Трансляції дивіться на телеканалі XSPORT.