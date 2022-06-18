Це було справді боляче. Україна вела 2:0 за партіями, але не вийшла у фінал Золотої Євроліги

Команда Угіса Крастіньша втратила шанси пробитися до Ліги націй

Чоловіча збірна України поступилася у півфіналі Золотої Євроліги, хоч і вела з рахунком 2:0 за партіями.

Обидві команди пройшли груповий етап без поразок і зійшлися між собою у Вараджині, Хорватія, де проходить «Фінал чотирьох» турніру.

Українці були фаворитами матчу, так вважав і президент нашої федерації волейболу. Насправді, команда Угіса Крастіньша навіть взяла два перші сети – 25:23 і 25:22. Однак далі ситуація стала значно гіршою.

Чехи забрали рівну третю партію, далі втримали четвертий сет і, зрештою, з серйозною психологічною перевагою забрали тай-брейк.

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан нашої збірної Олег Плотницький, який приніс команді 22 очки. Однак це лиш маленька втіха після поразки.

Вона позбавила нашу команду шансів виграти Золоту Євролігу, а разом з тим відібрала шанси зіграти в Кубку Виклику, на кону котрого стоїть вихід в Лігу націй.

Щоправда, нашій збірній ще потрібно провести матч за бронзу Золотї Євроліги. Ця гра відбудеться в неділю, 19 червня. Початок о 16:00. Пряма трансляція на XSPORT. Суперник нашої команди визначиться у протистоянні Туреччина – Хорватія.

Золота Євроліга. Півфінал

Україна – Чехія 2:3 (25:23, 25:22, 23:25, 22:25, 10:15)

Статистика матчу .

Та все ж, найголовніші змагання цього року пройдуть з 26 серпня по 11 вересня. І чоловіча збірна України зіграє на цьому чемпіонаті світу.