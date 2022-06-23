Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court

Луніна з Давідовою та сестри Махно виступлять на етапі в Гамбурзі

Фото: cev.eu З 23 по 26 червня в Гамбурзі пройде перший етап King of the Court-2022.

Вперше в історії турніру виступлять представниці України. Одразу дві пари представлять нашу Країну в Німеччині – сестри Ірина та Інна Махно, а також Валентина Давідова та Діана Луніна. Українки виступлять у групах C та D, які розпочнуть грати завтра, 24 червня. Ігровий день розпочнеться о 16:30. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от King of the Court (@kingofthecourtbeach) Матчі King of the Court дивіться на телеканалі XSPORT+ та Youtube каналі XSPORT.

Олег Шумейко-молодший