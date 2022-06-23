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Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court

Луніна з Давідовою та сестри Махно виступлять на етапі в Гамбурзі
Волейбол
18:41
Дивіться на XSPORT! Україна вперше в історії буде представлена на King of the Court
Фото: cev.eu

З 23 по 26 червня в Гамбурзі пройде перший етап King of the Court-2022.

Вперше в історії турніру виступлять представниці України. Одразу дві пари представлять нашу Країну в Німеччині – сестри Ірина та Інна Махно, а також Валентина Давідова та Діана Луніна. Українки виступлять у групах C та D, які розпочнуть грати завтра, 24 червня. Ігровий день розпочнеться о 16:30.

Матчі King of the Court дивіться на телеканалі XSPORT+ та Youtube каналі XSPORT.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

пляжний волейбол Ірина Махно Інна Махно Валентина Давидова

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