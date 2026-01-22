Олег Гончар

У першому матчі 1/8 фіналу Кубка виклику Епіцентр-Подоляни програв грецькому ПАОКу з рахунком 0:3.

Гості з перших розіграшів заволоділи ініціативою. Перший сет вони виграли з перевагою у сім очок. У другому українці намагалися вирівняти гру, однак ПАОК утримував перевагу до завершення сету.

Третій сет став найрівнішим, де Епіцентр-Подоляни був близький до скорочення відставання в матчі, проте грецька команда втримала лідерство та довела гру до перемоги.

Кубок виклику. 1/8 фіналу. Перший матч

Епіцентр-Подоляни (Україна) — ПАОК (Греція) 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

Попри поразку, українці зберігають шанси на вихід до чвертьфіналу. Матч-відповідь відбудеться 29 січня о 18:00.