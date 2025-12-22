Епіцентр-Подоляни завершили рік трьома перемогами у чемпіонаті України
МХП-Ладижин у 4 турі Суперліги завоював 2 перемоги
У чоловічій Суперлізі з волейболу пройшли останні матчі регулярного чемпіонату у 2025 році.
Епіцентр-Подоляни здобули 3 перемоги, МХП-Ладижин попри 2 звитяги завершує рік на третій позиції, а Поліція охорони переграла Поділля.
Суперліга. 4-й тур
Епіцентр-Подоляни – Поділля 3:0 (25:13, 25:23, 25:10)
МХП-Ладижин – Поліція охорони 3:0 (25:19, 25:23, 25:18)
Поліція охорони – Поділля 3:1 (24:26, 25:19, 29:27, 25:18)
МХП-Ладижин – Епіцентр-Подоляни 0:3 (15:25, 20:25, 18:25)
Поліція охорони – Епіцентр-Подоляни 0:3 (15:25, 14:25, 15:25)
Поділля – МХП-Ладижин 1:3 (14:25, 20:25, 25:22, 23:25)
Нагадаємо, що Олег Плотницький з Перуджею став переможцем клубного чемпіонату світу.
