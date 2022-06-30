Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»

За два місяці національна команда зіграє на чемпіонаті світу

Фото: cev.eu

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш побажав українському народу якомога швидше перемогти російських окупантів:



Українцям я б побажав насамперед миру, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше і перемогою українського народу. Щоб в країні знову можна було б скрізь безпечно грати у волейбол та інші види спорту. А вболівальникам терпіння та надії. Ми докладемо всіх зусиль, щоб якнайчастіше радувати українців нашими перемогами та успіхами. Слава Україні!

Нагадаємо, що 26 серпня збірна України проведе перший матч в рамках чемпіонату світу.