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Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»

За два місяці національна команда зіграє на чемпіонаті світу
Волейбол
15:38
Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»
Фото: cev.eu

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш побажав українському народу якомога швидше перемогти російських окупантів:

Українцям я б побажав насамперед миру, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше і перемогою українського народу. Щоб в країні знову можна було б скрізь безпечно грати у волейбол та інші види спорту. А вболівальникам терпіння та надії. Ми докладемо всіх зусиль, щоб якнайчастіше радувати українців нашими перемогами та успіхами. Слава Україні! 

Нагадаємо, що 26 серпня збірна України проведе перший матч в рамках чемпіонату світу.

Джерело: sport.ua Олег Шумейко-молодший
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Угіс Крастіньш війна

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