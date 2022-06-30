«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі
Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»
За два місяці національна команда зіграє на чемпіонаті світу
15:38
Фото: cev.eu
Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш
побажав українському народу якомога швидше перемогти російських окупантів:
Українцям я б побажав насамперед миру, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше і перемогою українського народу. Щоб в країні знову можна було б скрізь безпечно грати у волейбол та інші види спорту. А вболівальникам терпіння та надії. Ми докладемо всіх зусиль, щоб якнайчастіше радувати українців нашими перемогами та успіхами. Слава Україні!
Нагадаємо, що 26 серпня збірна України проведе перший матч в рамках чемпіонату світу.
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