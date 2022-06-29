Крастіньш розповів про план підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022

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Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Угіс Крастіньш висловився щодо суперників національної команди на майбутньому чемпіонаті світу-2022:



Їхні провідні волейболісти грають у сильних клубах різних континентів, тож у волейбол навчилися грати скрізь. Приклад із Данією я навів трохи раніше. А тепер дайте подивимося на нинішню Лігу націй. Хто міг би подумати, що Китай обіграє триразових олімпійських чемпіонів збірну Бразилії з рахунком 3:0? Є ще ціла низка інших несподіваних результатів. Тому треба дуже серйозно готуватись до гри з кожним суперником. Слабких команд на чемпіонаті світу точно не буде.