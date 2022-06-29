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Крастіньш розповів про план підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022

Українці вдруге в історії виступлять на планетарній першості
Волейбол
22:18
Крастіньш розповів про план підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022
Фото: cev.eu

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Угіс Крастіньш висловився щодо суперників національної команди на майбутньому чемпіонаті світу-2022:

Нехай вболівальників не вводять в оману назви країн деяких учасників майбутнього чемпіонату, яким чомусь наперед відводять роль аутсайдерів. Якщо вони відібралися сюди, то грати вони вміють, причому на найвищому рівні. Візьмемо групу А, де буде представлена збірна України. Фаворитами тут, безперечно, є екс-чемпіони Європи волейболісти Сербії. Але якщо взяти команди Тунісу та Пуерто-Ріко, то вони незмінно виступали у фінальних турнірах на чотирьох попередніх чемпіонатах світу.

Їхні провідні волейболісти грають у сильних клубах різних континентів, тож у волейбол навчилися грати скрізь. Приклад із Данією я навів трохи раніше. А тепер дайте подивимося на нинішню Лігу націй. Хто міг би подумати, що Китай обіграє триразових олімпійських чемпіонів збірну Бразилії з рахунком 3:0? Є ще ціла низка інших несподіваних результатів. Тому треба дуже серйозно готуватись до гри з кожним суперником. Слабких команд на чемпіонаті світу точно не буде.

Ви вже спланували підготовку збірної України до чемпіонату світу?

Зрозуміло. До 11 липня у хлопців йде відновлювальний період, який відбувається в Естонії. Далі команда переїжджає до Латвії, де ми пробудемо до 30 липня. А вже після цього вирушимо до Польщі та саме там продовжимо підготовку. Перший матч чемпіонату світу ми проведемо 26 серпня зі збірною Тунісу.

Нагадаємо, що Золоту Євролігу українці завершили за крок від п’єдесталу.

Джерело: sport.ua Олег Шумейко-молодший
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