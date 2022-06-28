Дубинський: «Прометей» не планує жіночої баскетбольної команди ні в українському чемпіонаті, ні в міжнародних турнірах»
Головою нової Професійної волейбольної Ліги України став Володимир Дубинський
8 жіночих та 8 чоловічих команд Суперліги змагатимуться в складі ПВЛУ в сезоні-2022/23
18:39
Володимир Дубинський / Фото - prometeyvc.comПрезидент жіночого волейбольного клубу «Прометей» Володимир Дубинський обраний главою нової Професійної волейбольної Ліги України. Про це повідомляє прес-служба ФВУ.
У наступному сезоні 8 жіночих і 8 чоловічих команд Суперліги змагатимуться в складі ПВЛУ. Рішення про створення організації було прийнято на засіданні виконкому Федерації волейболу України, яке відбулося 28 червня.
Команди з нижчих ліг гратимуть під егідою ФПУ.
Раніше стало відомо, що матчі національної Суперліги сезону-2022/2023 проходитимуть в місті Чернівці.
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