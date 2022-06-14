«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
ФВУ поки ще не підтвердила цю інформацію
10:58
Українська Суперліга (чоловіки) / Фото - volleyball.uaМатчі національної Суперліги сезону-2022/2023 будуть проходити в місті Чернівці. Про це повідомляє volleyball.ua.
На даний момент Федерація волейболу України не підтвердила цю інформацію. Регламент і склад учасників турніру також невідомі.
Дати проведення змагань: жовтень 2022 – квітень 2023 року.
У лютому ще до початку повномасштабної війни була створена Професійна волейбольна ліга України, президентом якої став Володимир Дубинський. На той момент ПВЛУ була створена тільки для жіночих команд, і зіграти в ній повинні були сім колективів – СК «Прометей», «Аланта», «Хімік», Академія «Прометей», «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ», «Волинь-Університет-ОДЮСШ» і ПК «Полісся-ШВСМ-ЖГУ».
Повідомляється, що в травні цього року ФВУ передала ПВЛУ право на організацію і проведення чемпіонату України серед жіночих і чоловічих команд Суперліги терміном на 5 років.
Тепер жіночий чемпіонат буде називатися Суперліга-Дмарт, а чоловічий – Суперліга-Будінвест. Друга назва – це титульний спонсор змагань.
Напередодні українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко завоювали бронзові медалі на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу.
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