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Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23

ФВУ поки ще не підтвердила цю інформацію
Волейбол
10:58
Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
Українська Суперліга (чоловіки) / Фото - volleyball.ua
Матчі національної Суперліги сезону-2022/2023 будуть проходити в місті Чернівці. Про це повідомляє volleyball.ua.

На даний момент Федерація волейболу України не підтвердила цю інформацію. Регламент і склад учасників турніру також невідомі.

Дати проведення змагань: жовтень 2022 – квітень 2023 року.

У лютому ще до початку повномасштабної війни була створена Професійна волейбольна ліга України, президентом якої став Володимир Дубинський. На той момент ПВЛУ була створена тільки для жіночих команд, і зіграти в ній повинні були сім колективів – СК «Прометей», «Аланта», «Хімік», Академія «Прометей», «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ», «Волинь-Університет-ОДЮСШ» і ПК «Полісся-ШВСМ-ЖГУ».

Повідомляється, що в травні цього року ФВУ передала ПВЛУ право на організацію і проведення чемпіонату України серед жіночих і чоловічих команд Суперліги терміном на 5 років.

Тепер жіночий чемпіонат буде називатися Суперліга-Дмарт, а чоловічий – Суперліга-Будінвест. Друга назва – це титульний спонсор змагань.

Напередодні українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко завоювали бронзові медалі на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу.
Володимир Кириченко
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Суперліга (волейбол)

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Новини: Волейбол

Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
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