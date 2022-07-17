Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
09:05
Всесвітні ігри 2022. День 9. Літаючий диск. Прем’єра
09:45
Хокей. Суперліга Паріматч. Донбас - СК Сокіл

Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»

Ефір з зірковим догравальником розпочинається о 13:30
Волейбол
08:54
Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»
Фото: cev.eu

17 липня о 13:30 XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» поспілкується з капітаном збірної України Олегом Плотницьким.

В бесіді з догравальником «Перуджі» поспілкуємося про майбутній чемпіонат світу, який для національної команди другим в історії, гру в одній з найсильніший першостей на планеті та багато чому іншому.

Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу-2022.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олег Плотніцкій війна збірна України (волейбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Б**ди». Шмуратко розлючений терористичною атакою росії в Вінниці
«Б**ди». Шмуратко розлючений терористичною атакою росії в Вінниці
Фігурне катання
14 липня 19:58
Ковалець: «УПЛ потрібно починати. путін хоче, щоб ми закрилися та боялися»
Ковалець: «УПЛ потрібно починати. путін хоче, щоб ми закрилися та боялися»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 19:04
Прима: «росію потрібно закрити в клітці або просто знищити»
Прима: «росію потрібно закрити в клітці або просто знищити»
Біатлон
14 липня 18:55
Циганков: «росія – країна терорист. Що вам зробили діти?»
Циганков: «росія – країна терорист. Що вам зробили діти?»
Футбол Збірна України
14 липня 18:22
Маліновський: «Ви, тварюки, відповісте за Вінницю»
Маліновський: «Ви, тварюки, відповісте за Вінницю»
Футбол Збірна України
14 липня 17:28
Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Футбол Збірна України
14 липня 15:40

Новини: Волейбол

Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»
Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»
08:54
На старті чемпіонату Європи збірна України програла Італії
На старті чемпіонату Європи збірна України програла Італії
12 липня 23:06
Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи
Три дуети українок представлять Україну на чемпіонаті Європи
12 липня 19:50
72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх
72-річному тренеру «Волинь-Університет» загрожує 12 років в’язниці за зґвалтування неповнолітніх
08 липня 19:20
Другий чемпіонат світу в історії. Розклад ігор збірної України на планетарній першості
Другий чемпіонат світу в історії. Розклад ігор збірної України на планетарній першості
07 липня 16:21
Найтитулованіший клуб України не виступатиме в ПВЛУ
Найтитулованіший клуб України не виступатиме в ПВЛУ
30 червня 18:28
Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»
Головний тренер збірної України: «Бажаю, щоб війна завершилася якнайшвидше перемогою українського народу»
30 червня 15:38
«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі
«Барком-Кажани» опублікували прес-реліз з приводу участі в Польській волейбольної лізі
30 червня 13:21
Крастіньш розповів про план підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022
Крастіньш розповів про план підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022
29 червня 22:18
Всі новини

Популярні новини

У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини