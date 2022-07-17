Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»

Ефір з зірковим догравальником розпочинається о 13:30

Фото: cev.eu

17 липня о 13:30 XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» поспілкується з капітаном збірної України Олегом Плотницьким.



В бесіді з догравальником «Перуджі» поспілкуємося про майбутній чемпіонат світу, який для національної команди другим в історії, гру в одній з найсильніший першостей на планеті та багато чому іншому.

Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу-2022.