Капітан збірної України – про Лігу націй: «Нам подобаються тиск і емоції – це змушує грати краще»

Капітан збірної України Юрій Семенюк на пресконференції поділився очікуваннями від виступів у Лізі націй:

Ми приїхали сюди не на відпочинок, звичайно ж, а щоб грати у волейбол. У нас нова команда, більш молода. Ліга націй – це новий рівень, нові емоції. Ми щасливі бути тут, грати у свій волейбол і прогресувати, незважаючи на те, хто є нашим суперником.

Не сказав би, що є команда, з якою хочеться зіграти найбільше. Ми концентруємося на тому, як ми граємо та хочемо покращуватися з кожним матчем.

Як я вже казав, у нас нова молода команда. Два роки тому ми вже тут грали (у рамках олімпійської кваліфікації) і відчували цю атмосферу, цей рівень. Звичайно, волейболісти грають задля того, щоб відчувати таку атмосферу, цей рівень. І нам подобаються цей тиск, ці емоції. Це тільки підштовхує нас грати краще.