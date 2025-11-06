Кубок Виклику. Балта – Айзенерц. Відеотрансляція
Перший матч завершився на користь українок
близько 1 години тому
6 листопада відбудеться другий матч 1/32 фіналу Кубка Виклику з волейболу між українською Балтою та австрійським Айзенерцом.
Зустріч дивіться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 20:00 за київським часом.
Відзначимо, що у перша гра завершилася перемогою команди з України у трьох сетах. Для проходу далі українкам потрібно вигравати дві партії.
