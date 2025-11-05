Єдині представниці України розпочали виступи у єврокубках з перемоги
Балта у трьох партіях обіграла австрійський Айзенерц
33 хвилини тому
Фото: Балта
Володарка Кубка України Балта вдало розпочала виступи у єврокубках. У першому матчі 1/32 фіналу Кубка Виклику українки здобули перемогу над Айзенерцом 3:0.
Найкращою бомбардиркою зустрічі стала догравальниця балтянок Ірина Ногіна, яка набрала 14 очок. Відзначимо, що гра-відповідь запланована на 6 листопада.
Кубок Виклику. 1/32 фіналу
Айзенерц – Балта 0:3 (19:25, 21:25, 19:25)
