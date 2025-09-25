Наймолодша команда чемпіонату світу сенсаційно перемогла та вийшла до півфіналу турніру
Болгарія відіграла з 0:2 за партіями у протистоянні зі США
1 день тому
Фото: Volleyball World
Болгарія у чвертьфіналі чемпіонату світу-2025 з волейболу перемогла США 3:2.
Наймолодша команда ЧС-2025 була позаду 0:2 за партіями, але зуміла повернутися у гру та здійснити камбек. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став догравальник болгар Алєксандар Ніколов, який набрав 29 очок. У півфіналі змагань Болгарія зустрінеться з Чехією.
Чемпіонат світу-2025. 1/4 фіналу
США – Болгарія 2:3 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15)
