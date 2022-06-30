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Найтитулованіший клуб України не виступатиме в ПВЛУ

Дев’ятиразовий чемпіон країни «Хімік» раніше зіштовхувався з фінансовими труднощами
Волейбол
18:28
Найтитулованіший клуб України не виступатиме в ПВЛУ
ВК Хімік / Фото: Артем Місютін

Глава ПВЛУ Володимир Дубинський розповів про учасників розіграшу сезону-2022/23. За словами функціонера, багато відомих українських команд не виступлять у турнірі в наступному сезоні – в їх числі гранди «Орбіта» та найтитулованіший жіночий клуб України «Хімік»:

В жіночому волейболі ситуація була складна. Пов’язана в воєнними діями, порушеннями бюджетних питань. Тому у нас випали такі унікальні команди як Запоріжжя («Орбіта-ЗНУ»). Ми всіляко намагалися, шукали шляхи вирішення, але цього року, на жаль, не буде представлений флагман останнього десятиріччя – «Хімік». Але буде дуже цікавий чемпіонат, оскільки будуть більш молодіжні склади. Усі рвуться в бій. Так що ми раді.

Буде СК «Прометей», ВК «Аланта», «Волинь». Ми знаємо, що ця команда завжди була, є і буде кузнею кадрів в жіночому волейболі. І ми вдячні підтримці облради і обласній федерації. Там дуже багато ентузіастів. Там були готові дві чи три команди взагалі. Вперше ми заштовхнулися. Стали горіти, осі що значить війна. Вся ця історія згуртувала усіх нас, що ніхто сьогодні не тягне ковдру на себе. Якщо треба, дістаємо гравців, допоможемо, якщо у якоїсь команди не буде повної комплектації – передамо безкоштовно в оренду.

Також буде вінницька команда «Добродій». Величезна подяка власникам і споносорам. Вони сказали: «Взагалі не питання, будемо брати участь». Ми знаємо, що на базі цієї команду юнацька збірна U21 пробилася в фінал чемпіонату Європи.

«Галичанка» з Тернополя. У клубу були проблеми у минулі періоди. Але це також одна з кузень кадрів, багато кращих гравців «Прометея» та «Хіміка» приходили звідти. І нова команда – «Балта». Унікальні люди, зустрічався з ними. Це Одеська область. Ми зустрічалися не лише з керівництвом, головним тренером, а і з мером міста та його помічником. Тобто, при всій складності та тяжкості рішень стоять на серйозних позиціях допомоги нашим ЗСУ. Тому ми глибоко переконані, що ніколи не зможуть перемогти нас. Ніякі раші, руші, якби їх не назвати. У них нема шансів, бо є такі люди. Також в ПВЛУ приймуть участь молодіжні збірні України U15 та U17.

Нагадаємо, що у 2021 році команда з Южного зіштовхнулася з серйозними фінансовими проблемами.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

ВК Хімік «Прометей» (волейбол) ПВЛУ Володимир Дубинський

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