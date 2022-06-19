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Бюджетний поріг, європейські стандарти, реакція на повітряні тривоги. Як виглядатиме український волейбол під час війни

Президент ФВУ Михайло Мельник детально розповів про ПВЛУ
Волейбол
21:22
Бюджетний поріг, європейські стандарти, реакція на повітряні тривоги. Як виглядатиме український волейбол під час війни
Фото: ФВУ

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» розповів деталі проведення Професійної волейбольної ліги України у наступному сезоні:

По-перше, Чернівці – це захід України, там де відносно спокійно. Згідно рекомендацій Міністерства молоді та спорту. Там розглядався варіант з центром олімпійської підготовки у Львівській області. Але будуть моменти, де буде потрібно, щоб 8 команд проживали. Там таких можливостей не було. Директорах та президент ПВЛУ Володимир Дубинський їздили по Україні, дивилися (інші варіанти), але спинилися на цьому.

Учора (16 червня) представники «Епіцентра» спитали: «А чому не Городок?» Там завжди такі питання. Я кажу: «Виконком у нас сьогодні у Федерації». «А чому не в «Епіцентра»?» Тому що виконком Федерації, а не «Епіцентру». Це добре, що є бажання. Але при всій повазі, у Городку нема готелю на 8 команд. Там один малесенький готель, і то команда не вміщається, як правило судді. Там є центр в 30 кілометрах, але команди не дуже задоволені їздити на тренування, з тренувань.

Зал в Чернівцях називається «Маленький Париж». Місткість 500 людей. Я там не був, тільки фотографії бачив. Все супер, сучасне. Там тільки проблема, що роздягальні на 8 осіб, маленькі. Тобто там буде по 2 роздягальні на команду. Інфраструктура, все буде... Все буде зроблено Професійною лігою. Обов’язковий терафлекс, обов’язково система Challenge, зйомки з 6 камер. Володимир Михайлович відноситься до цього досить серйозно. Якщо все вигорить, то ми дуже швидко наблизимося до тих європейських стандартів проведення чемпіонату.

Там є бомбосховище величезне. Це все переглянемо. Навіть у бомбосховищі є більярдний стіл, там все передбачено згідно інструкції. Якщо буде повітряна тривога, гра буде призупинена. Гратимуть без глядачів, як рекомендує Міністерство спорту. Не проводити чемпіонат – це не те, що негарно. Волейбол буде помирати… Я дуже довго думав, як його проводити. Навіть для того, аби брати участь у єврокубках, ми повинні дати результати свого чемпіонату. Хоча б для цього повинен проводитися чемпіонат. Для підтримки майстерності спортсменів, підтримки цього виду спорту. З нуля важче завжди починати.

А тут з’явилася ідея створення ПВЛУ. Це питання ще того року обговорювалося, а цього вирішили разом – і чоловічу, і жіночу. Жіноча в середині лютого вже була створена, а на чоловічу чекали ініціатора. Володимир Михайлович виступив за те, щоб і ПВЛУ була чоловіча. Назви просто будуть різні, тому що різні титульні спонсори. Федерація безпосередньо не має відношення, ми передали права. Жіноча буде називатися Дмарт, а чоловіча – Будінвест.

Наскільки я зрозумів, зараз ПВЛУ була для тих, хто хоче, хто може виконати умови. Один з параметрів – клуб повинен показати бюджет 8 мільйонів гривень. Хто не має, там Володимир Михайлович допомагає. Причому їх більше половини. Допомагає, знаходить їм спонсорів, аби тільки закрутити. В подальшому, якщо чесно, далі ще не обговорювали. Дзвонили мені з Хмельницкого («Поділля»). Питали, чому їх не запросили. Так що бачите, є такі, які ображаються на нас.

Я вже багато чого бачив. І тих, хто бажає, але нічого не можуть зробити, і тих, що мало бажають, але роблять багато. Заявитися в Професійну лігу, а потім: «А ми не можемо». Це ж не серйозно. А Дубинський – серйозний чоловік і хоче, аби справа була серйозною. Дай Бог щоб вона в нас пішла. Я вірю, що все піде.

Також Михайло Григорович розповів, як Україна боролася за виключення росії з світового волейболу.


Олег Шумейко-молодший
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ПВЛУ Михайло Мельник

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