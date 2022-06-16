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Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція

На жаль, без збірної України
Телепрограма XSPORT Волейбол
12:39
Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція

Сьогодні, 16 червня, відбудуться обидва півфінали жіночої волейбольної Золотої Євроліги.

Збірна України, на жаль, поступилася в останньому турі групового етапу і не зуміла вийти в Фінал чотирьох. Першочергово планувалося, що він відбудеться в Запоріжжі. Одна через війну, CEV довелося скасувати це рішення – матчі прийматимуть команди-участниці.

Телеканал XSPORT в прямому ефірі покаже обидва півфінали і фінал. 

Півфінали, 16 червня

  • 19:00 Чехія – Румунія

  • 21:00 Франція – Хорватія

Основний плеєр:

Додатковий плеєр:

Сергій Лук'яненко
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