Тренер збірної України: «Стан гравців не можна назвати ідеальним»
Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція
На жаль, без збірної України
12:39
Сьогодні, 16 червня, відбудуться обидва півфінали жіночої волейбольної Золотої Євроліги.
Збірна України, на жаль, поступилася в останньому турі групового етапу і не зуміла вийти в Фінал чотирьох. Першочергово планувалося, що він відбудеться в Запоріжжі. Одна через війну, CEV довелося скасувати це рішення – матчі прийматимуть команди-участниці.
Телеканал XSPORT в прямому ефірі покаже обидва півфінали і фінал.
Півфінали, 16 червня
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19:00 Чехія – Румунія
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21:00 Франція – Хорватія
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