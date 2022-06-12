Чоловіча збірна України дізналася суперника у півфіналі Золотої Євроліги

Жіноча – не потрапила до фінального раунду

Жіноча збірна України не вийшла до фіналу чотирьох Золотої Євроліги. Це стало відомо після завершення групового етапу змагань.

Команда Івана Петкова мала шанс виграти свою групу, однак в останньому матчі поступилася Угорщині (2:3). Зрештою, наших дівчат обійшла команда Румунії.

Відтак збірна України могла вийти в наступний раунд лише в якості найкращої серед команд, що посіли другі місця в своїх групах.

Однак нею стала Хорватія, котра в останній день групового етапу обіграла Чехію і здобула третю перемогу:

А от чоловіча команда виграла свою групу і зіграє у фіналі чотирьох , куди також потрапили Туреччина, Хорватія і Чехія.

Півфінал Україна – Чехія відбудеться 18 червня в Хорватії.