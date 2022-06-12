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Чоловіча збірна України дізналася суперника у півфіналі Золотої Євроліги

Жіноча – не потрапила до фінального раунду
Волейбол
11:52
Чоловіча збірна України дізналася суперника у півфіналі Золотої Євроліги

Жіноча збірна України не вийшла до фіналу чотирьох Золотої Євроліги. Це стало відомо після завершення групового етапу змагань.

Команда Івана Петкова мала шанс виграти свою групу, однак в останньому матчі поступилася Угорщині (2:3). Зрештою, наших дівчат обійшла команда Румунії.

Відтак збірна України могла вийти в наступний раунд лише в якості найкращої серед команд, що посіли другі місця в своїх групах.

Однак нею стала Хорватія, котра в останній день групового етапу обіграла Чехію і здобула третю перемогу:

А от чоловіча команда виграла свою групу і зіграє у фіналі чотирьох, куди також потрапили Туреччина, Хорватія і Чехія.

Півфінал Україна – Чехія відбудеться 18 червня в Хорватії.

Сергій Лук'яненко
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