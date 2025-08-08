Плотницький натякнув на повернення до збірної України з волейболу
Екскапітан опублікував загадкове фото в соцмережах
близько 2 годин тому
Український волейболіст Олег Плотницький натякнув на можливе повернення до збірної України з волейболу.
У своєму Instagram 28-річний спортсмен опублікував фото з аеропорту з підписом: «Вгадайте, що може відбутися?».
Можливо, волейболіст має на увазі відновлення виступів за національну команду, кар'єру в якій він закінчив у березні 2025 року через конфлікт із Федерацією волейболу України.
Зазначимо, що починаючи з 12 вересня стартує чемпіонат світу, де Україна в групі F змагатиметься з Італією, Бельгією та Алжиром. Плотницький, який виступає за італійську Перуджу, був капітаном збірної.
Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України відповів, чи зіграє Плотницький на чемпіонаті світу.