Олег Гончар

Український волейболіст Олег Плотницький натякнув на можливе повернення до збірної України з волейболу.

У своєму Instagram 28-річний спортсмен опублікував фото з аеропорту з підписом: «Вгадайте, що може відбутися?».

Можливо, волейболіст має на увазі відновлення виступів за національну команду, кар'єру в якій він закінчив у березні 2025 року через конфлікт із Федерацією волейболу України.

Зазначимо, що починаючи з 12 вересня стартує чемпіонат світу, де Україна в групі F змагатиметься з Італією, Бельгією та Алжиром. Плотницький, який виступає за італійську Перуджу, був капітаном збірної.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України відповів, чи зіграє Плотницький на чемпіонаті світу.