Головний тренер збірної України відповів, чи зіграє Плотницький на чемпіонаті світу: «Надіслав листа»
Лосано зізнався, що не згоден з рішенням догравальника
близько 2 годин тому
Фото: cev.eu
Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано в інтерв’ю lb.ua відповів, чи варто чекати Олега Плотницького на чемпіонаті світу-2025:
Я запросив 45 гравців до участі в сезоні 2025 року. Плотницький надіслав листа зі своєю позицією. Я поважаю його рішення, але не згоден з ним.
Нагадаємо, що капітан збірної України продовжить кар’єру у чемпіонаті Польщі.