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«Прометей» розгромно обіграв віцечемпіона Чехії

Третя перемога поспіль представниць України
Волейбол
17 листопада 20:12
«Прометей» розгромно обіграв віцечемпіона Чехії
Фото: Прометей

«Прометей» виграв домашній матч чеської Екстраліги.

Український клуб у трьох сетах обіграв віцечемпіона Чехії «Кралово Поле Брно». Повноцінно на майданчик повернулася Олександра Міленко, яка стала найкращим бомбардиром зустрічі (17 очок).

Чемпіонат Чехії

«Прометей» – КП «Брно» 3:0 (25:8, 25:12, 25:20)

«Прометей»: Дар’я Великоконь, Ана-Марія Джонєв, Олександра Міленко (17), Вікі Савар, Євгенія Хобер (7), Маргарита Степаненко, Анна Артишук (8), Кіма Жаркова, Мірта Грбач, Світлана Дорсман (к) (13), Вікторія Даньчак, Анастасія Маєвська (8), Кристина Нємцева (л), Анастасія Карасьова (л).

Нагадаємо, що жіноча збірна України дізналася суперників на чемпіонаті Європи-2023.

Олег Шумейко-молодший
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«Прометей» (волейбол)

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