Семенюк – про виступ у Лізі націй: «Збірній було б набагато легше, якби в нас було кілька рівноцінних складів»
Капітан української команди зробив акцент на втому
близько 2 годин тому
Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк у коментарі Tribuna.com поділився враженнями від участі команди в Лізі націй.
«Останні кілька днів були дуже насиченими, ви самі все бачили. Викладаємося максимально, бо кожен матч важливий.
Звісно, що часу для відновлення мало. Ми ж всі люди, теж втомлюємося. Але це VNL – цим все сказано.
Нашій збірній було б набагато легше, якби в нас було кілька рівноцінних складів, як, наприклад, у збірної Польщі. Тоді була б можливість ротацій і всі могли б мати достатньо часу на відновлення.
У Бразилії ми граємо не вперше. Тут хороший зал і приємні люди, атмосфера топова».
Нагадаємо, що вчора збірна України програла команді Ірану на тайбрейку в четвертому матчі Ліги націй.