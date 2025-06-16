Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк у коментарі Tribuna.com поділився враженнями від участі команди в Лізі націй.

«Останні кілька днів були дуже насиченими, ви самі все бачили. Викладаємося максимально, бо кожен матч важливий.

Звісно, що часу для відновлення мало. Ми ж всі люди, теж втомлюємося. Але це VNL – цим все сказано.

Нашій збірній було б набагато легше, якби в нас було кілька рівноцінних складів, як, наприклад, у збірної Польщі. Тоді була б можливість ротацій і всі могли б мати достатньо часу на відновлення.

У Бразилії ми граємо не вперше. Тут хороший зал і приємні люди, атмосфера топова».