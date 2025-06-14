У збірній України прокоментували поразку у Лізі націй від Бразилії та висловилися про матч з Іраном
Брісіолі сподівається, що вдасться повернутися на переможний шлях
близько 2 годин тому
Асистент головного тренера чоловічої команди України Ігнасіо Брісіолі висловився про результат матчу Ліги націй зі збірною Бразилії та поділився думками про гру з Іраном. Слова наставника наводить Суспільне Спорт:
Це Бразилія, ми в них вдома. Ми нав'язали їм гарну боротьбу. Казали після другого сету, що треба залишатися зосередженими, бо це Бразилія, і їх не можна у жодному разі недооцінювати і якось розслаблятися.
Гадаю, що ми маємо думати про наступний матч, забути про цей. Зараз відпочинок, думаємо про гру з Іраном, вона одна з найважливіших. Треба буде намагатися її виграти і повернутися у боротьбу за класні результати.
Наступний матч українці проведуть 15 червня з національною командою Ірану.
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