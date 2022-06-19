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Сенсація «Фіналу чотирьох»! Чехія слідом за Україною перемогла Туреччину і стала переможницею Золотої Євроліги

Чехи та турки представлять Європу на Challenge Cup
Волейбол
00:31
Сенсація «Фіналу чотирьох»! Чехія слідом за Україною перемогла Туреччину і стала переможницею Золотої Євроліги
Фото: cev.eu

В Хорватії завершився розіграш чоловічої Золотої Євроліги-2022.

Головний трофей розіграли збірні Чехії та Туреччини. Чехи, які вчора здійснили сенсацію, перегравши національну команду України, спинятися на просто заробленій путівці на Challenge Cup не захотіли і у чотирьох сетах виграли фаворита матчу.

Яскраво проявив себе догравальник Ян Галабов (20 з 28 в атаці!), який з 21 очком став найкращим бомбардиром матчу. Також слід відмітити обох діагональних Чехії – що Марек Шотола, що Патрік Індра реалізували більше 55 % своїх атак. Конкуренцію їм намагався скласти лідер турків Адіс Лагумджия, та сьогодні у діагонального гра видалася не з кращих – 18 з 42 в атаці. Намагався допомогти Адісу з набором пунктів його брат Мірза, який за півтора сети заробив 11 балів (8 з 9 в атаці та 3 блок), та цього не вистачило, аби зупинити чехів.

Золота Євроліга. Фінал

Туреччина – Чехія 1:3 (21:25, 22:25, 25:21, 25:27)

Статистика матчу.

Крім Туреччини та Чехії в Турнірі Претендентів зіграють збірні Катару, Тунісу, Чилі, Куби, Південної Кореї та колектив, який стане останнім в Лізі націй-2022.

Нагадаємо, що Україна поступилася Хорватії у матчі за бронзу.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Золота Євроліга Ліга націй (волейбол)

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