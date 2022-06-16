Крастіньш: «Ми розуміємо, що своєю грою можемо дати позитивні емоції народу України»
Тренер збірної України: «Стан гравців не можна назвати ідеальним»
Українців чекає матч у Фіналі чотирьох з Чехією
08:57
Угіс Крастиньш / cev.eu
Головний тренер чоловічої збірної України Угіс Крастіньш
розповів про підготовку до півфіналу «Золотої Євроліги» проти Чехії.
«Часу для повноцінної підготовки до Фіналу чотирьох у нас було зовсім мало. Адже свій останній матч групового етапу ми зіграли 4 червня. Дали можливість хлопцям трохи відпочити, після чого взялися за роботу. Виходить, що на підготовку пішло менше двох тижнів.
В цілому всі здорові, але стан гравців не можна назвати ідеальним. Все-таки думками вони у себе на батьківщині, де триває війна з російськими агресорами. Самі розумієте, що це негативним чином позначається на кожному з них. Але, з іншого боку, хлопці розуміють, як важливі зараз для України спортивні перемоги на міжнародному рівні. Тому трудяться в поті чола і дуже хочуть виграти «Золоту Євролігу».
Про зміни в команді.
«Так, разом з нами в даний час тренуються діагональний Василь Тупчий і связуючий Владислав Діденко, які з різних причин не виступали в попередніх поєдинках. Обидва є вже досвідченими гравцями, так що дуже сподіваємося на те, що вони посилять нашу збірну».
Про збірну Чехії.
«Спершу хочу уточнити, що виграли вони 5 матчів в групі, а шоста перемога була технічною через неявку на гру збірної Естонії. Це так, до слова. Що ж стосується наших очних зустрічей, то грали ми з ними досить давно і склади команд з тих пір, звичайно ж, змінилися. Зрозуміло, що наш тренерський штаб зібрав деяку інформацію про майбутній суперника. Сильна збірна, яка теж ставить перед собою амбітні плани. Але і у нас є чим їм відповісти. Так що будемо боротися тільки за перемогу».
Про те, чи відчувається підтримка уболівальників.
«Так, звичайно. Прекрасно розуміємо, що, якби не війна, підтримати нас в Хорватію прибуло б багато українських любителів волейболу. Втім, думаємо, що у нас все ж буде тут підтримка. А ще ми знаємо, що українські вболівальники будуть за нас переживати, сидячи біля екранів телевізорів, або моніторів. Зробимо все можливе, щоб їх не підвести».
Нагадаємо, в Фіналі чотирьох Золотої Євроліги також зіграють Туреччина і Хорватія.
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