Тренер збірної України: «Стан гравців не можна назвати ідеальним»

Угіс Крастиньш / cev.eu

Головний тренер чоловічої збірної України Угіс Крастіньш розповів про підготовку до півфіналу «Золотої Євроліги» проти Чехії.



В цілому всі здорові, але стан гравців не можна назвати ідеальним. Все-таки думками вони у себе на батьківщині, де триває війна з російськими агресорами. Самі розумієте, що це негативним чином позначається на кожному з них. Але, з іншого боку, хлопці розуміють, як важливі зараз для України спортивні перемоги на міжнародному рівні. Тому трудяться в поті чола і дуже хочуть виграти «Золоту Євролігу».