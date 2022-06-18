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Президент ФВУ: «Збірна України переможе, бо ми сильніші, – шапками нікого закидати не будемо»

В разі успішного виступу в «Фіналі чотирьох» Золотої Євроліги буде шанс потрапити до Ліги націй
Волейбол
19:21
Президент ФВУ: «Збірна України переможе, бо ми сильніші, – шапками нікого закидати не будемо»
Фото: ФВУ

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» поділився думками щодо гри чоловічої збірної України в Золотій Євролізі:

В груповому етапі Євроліги перші 4 матчі були за 5 днів. Причому, цей п’ятий день був не на відпочинок, а на переліт. А за ці ігри боявся, проти іспанців. Напевно, не вистачило у нас пального, я так думаю. А у останній грі (3:2 з Данією) грав запасний склад, інша шістка. Не треба забувати, що 80 % гравців знаходилися в Україні, без практики, а це волейбол. Тому в такий час у нас була надія на легіонерів, які повинні були б підійти в прекрасній формі. Тому що їхні чемпіонати закінчувалися буквально… У Плотницького за тиждень до початку Євроліги, у Ковальова наче за 8 днів (перший матч Євроліги відбувся 25 травня. Остання гра у Плотницького була 11 травня, у Ковальова – 8 травня – XSPORT). Полуян бачите як. Як правило, вони задавали тон грі.

Вирішили грати на Золотій Євролізі за схемою «Трентіно» (без номінального діагонального, з трьома догравальниками – XSPORT). Збаламутили, напевне. З діагональним буде краще, тому що діагональний в будь-якій команді це основний здобувач очок. Ставити Плотницького в діагональ, ми забираємо його найсильнішу зброю – прийом. Олег один з найсильніших приймаючих в Європі, а ми його цього позбавляємо. Це не від доброго життя, але спрацювало. Аби грати в такій схемі, треба дуже довго грати. Збори 3 місяці робити.

Чехи є чехи. Але я подивився їхню останню розширену заявку, але там нема не Гадрава, ні Джаворонка. Це їх топові гравці. Але ми не повинні тому радіти. Ми переможемо, бо ми сильніші, бо більше хочемо перемогти. Я сподіваюся, шапками закидати суперників не будемо. У чоловічому волейболі в «Фіналі чотирьох» випадкових пасажирів не буває. Ми покладаємо великі надії на гру з чехами, тому що якщо ми проходимо чехів, а там (у другому півфіналі) турки сильніші за хорватів, то ми практично у Challenge Cup (турнір, в якому розігрується путівка в Лігу націй – найпрестижніший щорічний турнір з волейболу). Якщо ми виграємо чехів, а турки – хорватів, то ми купляємо квитки у Сеул, де змагання пройдуть з 28 по 31 липня. Нам, до речі, FIVB надіслала листа як майже гарантованим учасникам Турніру Претендентів. Ми заповнили форму, відіслали.

Нагадаємо, що збірна України в півфіналі змагань грає з чехами. Трансляцію матчу дивіться на телеканалі XSPORT.

Олег Шумейко-молодший
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Михайло Мельник Золота Євроліга

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