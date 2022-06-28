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Українські клуби дізналися суперників у Кубку Виклику

«Дніпру-Прометею» більше пощастило з жеребом
Волейбол
22:47
Українські клуби дізналися суперників у Кубку Виклику

Чоловічі «Епіцентр-Подоляни» та «Дніпро-Прометей» дізналися своїх суперників в Кубку Виклику.

За результатами жеребкування, «Епіцентр-Подоляни» в 1/32 фіналу зіграє зі словенським «Меркуром» (Марібор). Перший матч повинен пройти 11-13 жовтня і він буде номінально домашнім для українців. Гра-відповідь відбудеться в Словенії 18-20 жовтня. У разі перемоги українці в 1/16 фіналу зустрінуться з іспанської СВ «Мелілла».

«Дніпро-Прометей» стартує з 1/16 фіналу матчем проти переможця протистояння між афінським «Аонс Мілоном» та «Хапоелем» з Мате-Ашера (Ізраїль). Перший матч українці зіграють 8-10 листопада в гостях, а другий 15-17 листопада.

Нагадаємо, раніше чоловічі команди відмовилися грати в Лізі чемпіонів.


Карен Агабекян
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Кубок Виклику

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Новини: Волейбол

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