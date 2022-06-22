Чоловічі команди відмовилися грати в Лізі чемпіонів. Хто представить Україну в наступному сезоні на міжнародній арені

«Барком» пропустить євросезон

Прометей / Фото: cev.eu

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв’ю XSPORT в рамках циклу «Разом до перемоги!» назвав команди, які в наступному сезоні представляться Україну на міжнародній арені:



У жінок ми заявилися тільки «Прометеєм» у Лігу чемпіонів. Будемо грати одразу у груповому етапі. Ігри свої вони будуть проводити у Чехії, місто Кутна-Гора. Чоловіки три квоти. До речі, у нас була 1 квота в Лігу чемпіонів та 1 в Challenge Cup. Лігу чемпіонів нема бажаючих грати та і нема залу такого де грати. «Прометей» сам грав у Запоріжжі, маючи непоганий зал у себе. А тут хто? Городок, Львів – ні. У Запоріжжя їм їхати далеко. І не тільки с залом там пов’язано. Ми заявили дві команди у Кубок Виклику. Львів («Барком-Кажани») відмовився взагалі від єврокубків, «Епіцентр» і «Дніпро-Прометей» будуть грати у Challenger Cup.

Як «Барком-Кажани» та «Прометей» будуть поєднувати виступ в декількох чемпіонатах?

Вони там зараз ще обговорюють це питання. Взагалі, ходили чутки, ще і дотепер ходять, що деякі команди не будуть грати в чемпіонаті України – ті, які хочуть грати за кордоном. На що я прямо сказав їх керівництву: «Якщо ви не граєте в чемпіонаті України, ми не знаємо вас. Ви клуби, можете самі собі вирішувати. Але жодного відношення до Федерації України мати не будете». Тобто, на наступний рік в єврокубки ми вас не можемо подати, бо ми вас не знаємо. Вони вимушені грати в чемпіонаті України – на два фронти. «Прометей» легко виходить з цієї ситуації – заявляє 28 людей. Одні грають тут, інші там (в чемпіонаті Чехії – XSPORT). Я говорив з Дубинським. Він сказав, що на плей-офи (національних першостей) заберу сильних. А як будуть «Барком»… До речі, на учорашній день (16 червня) ні «Барком», ні «Епіцентр» ще не дали письмово підтвердження на участь в ПВЛУ. Не знаю чому. Скоріше всього, шукають варіанти якісь. Напевно в «Баркому» зараз немає стільки людей, щоб могли грати і там, і там. А Plus Liga – серйозна. Там постійно ігри (в наступному сезоні буде 16 команд). Коли ми раніше говорили з Олегом Бараном (президентом клубу), я йому казав: «Беріть молодих, вам все одно треба когось. Хай грають тут, обкатуються. На плей-офи підсилитеся». Можливо, він шукає якусь команду, яка під його брендом (буде виступати).

Також Мельник розповів, як будуть проходити матчі чемпіонату України під час війни.