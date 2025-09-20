Визначилася перша чвертьфінальна пара чемпіонату світу-2025
Польща та Туреччина розіграють путівку до півфіналу
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
На Філіппінах завершилися матчі першого ігрового дня плей-оф чемпіонату світу-2025 з волейболу серед чоловічих команд.
У Пасаї спочатку Туреччина у чотирьох партіях обіграла Нідерланди, а згодом Польща з таким же рахунком переграла Канаду. Відзначимо, що Туреччина та Польща сформували першу пару чвертьфіналу ЧС-2025.
Чемпіонат світу. 1/8 фіналу
Туреччина – Нідерланди 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)
Польща – Канада 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)
