Визначені пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025
З групи України у плей-оф крокують Бельгія та Італія
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Завершився розіграш групового етапу чемпіонату світу-2025 з волейболу, який проходить на Філіппінах. 16 команд продовжують боротьбу на трофей – серед них суперники збірної України у групі F Бельгія та Італія.
Пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025
20 вересня
Туреччина – Нідерланди
Польща – Канада
21 вересня
Аргентина – Італія
Бельгія – Фінляндія
22 вересня
Болгарія – Португалія
США – Словенія
23 вересня
Туніс – Чехія
Сербія – Іран
Результати заключного ігрового дня груп чемпіонату світу-2025.
Поділитись