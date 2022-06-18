Як Україна боролася за виключення росії зі спорту. Федерації відмовлялися, але на них знайшлися важелі впливу

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, як йшла боротьба за відсторонення росії і білорусі від волейбольних змагань у Європі і світі. В інтерв’ю XSPORT він зізнався, що це було непросто:

А в FIVB написали, що вимагаємо відібрати у росіян чемпіонат світу, який повинен був проходити в серпні цього року.

За цей чемпіонат, це всі знають, росія заплатила 40 мільйонів доларів. За це рішення навіть не голосувалося – просто президент FIVB про це повідомив.

Після нашого листа в CEV пішли на напівміру – заборонили грати російським командам в росії, дозволив на нейтральних майданчиках. Тоді як в FIVB дали відповідь, що вони не бачать за доцільне забирати у росії чемпіонат.

Тоді ми пішли хитрішим способом. Листи були відіслані всім держава-членам CEV з проханням їх підтримати наші вимоги. І пішло все, як картковий будинок. Більше половини членів, десь близько 30 держав, писали листи в CEV. Нам надходили копії, ми бачили, хто за нас воює. Вони вказували, що підтримують вимоги про недопуск команди росії.

А у FIVB ми написали листи всім 23 учасникам чемпіонату світу, крім росії, з проханням відмовитися від участі на турнірі. І першими на це зреагували у Франції. Спочатку про це заявив Ервін Нгапет, це для мене, якщо чесно, було дивно, тому що він певний час грав у росії.

Він першим виступив і сказав, що не поїде на чемпіонат світу, якщо там гратиме росія. Ця заява була до обіду, а після обіду вже була заява французької федерації. Потім поляки написали, Італія… І через декілька днів в FIVB прийняли рішення.

Так що ми трохи доклалися до цього. Думаю, результат все одно був би таким, але, можливо, ми й до тепер не знали би, що є учасниками фіналу чемпіонату світу. А це важливо, бо треба готуватися. В FIVB дуже довго тягнули.

росія, до речі, виставила позов на 80 мільйонів доларів за те, що вони вклали в цей чемпіонат світу, в інфраструктуру. Чемпіонату світу у них точно не буде, і FIVB їм навряд віддасть якісь гроші.

А контрольний удар – замість росії збірна України потрапила на чемпіонат світу. Але ще раз наголошую, що це ніяка не подачка, не гуманітарна допомога, не політичне рішення – ми цілком заслужено посіли це місце, оскільки були наступними у світовому рейтингу».