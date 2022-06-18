Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Україна. Пряма трансляція
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. Клагенфурт - Донбас

Як Україна боролася за виключення росії зі спорту. Федерації відмовлялися, але на них знайшлися важелі впливу

Михайло Мельник розповів, як це відбувалося у волейболі
Волейбол
15:45
Як Україна боролася за виключення росії зі спорту. Федерації відмовлялися, але на них знайшлися важелі впливу

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, як йшла боротьба за відсторонення росії і білорусі від волейбольних змагань у Європі і світі. В інтерв’ю XSPORT він зізнався, що це було непросто:

«Ми після початку війни відправили два листи: європейській та світовій федераціям волейболу. У листі європейській федерації ми вимагали відсторонити всі російські команди, як національні, так і клубні, від участі в змаганнях під егідою CEV. Тільки російські, білоруські ми ще не згадували.

А в FIVB написали, що вимагаємо відібрати у росіян чемпіонат світу, який повинен був проходити в серпні цього року.

За цей чемпіонат, це всі знають, росія заплатила 40 мільйонів доларів. За це рішення навіть не голосувалося – просто президент FIVB про це повідомив.

Після нашого листа в CEV пішли на напівміру – заборонили грати російським командам в росії, дозволив на нейтральних майданчиках. Тоді як в FIVB дали відповідь, що вони не бачать за доцільне забирати у росії чемпіонат.

Тоді ми пішли хитрішим способом. Листи були відіслані всім держава-членам CEV з проханням їх підтримати наші вимоги. І пішло все, як картковий будинок. Більше половини членів, десь близько 30 держав, писали листи в CEV. Нам надходили копії, ми бачили, хто за нас воює. Вони вказували, що підтримують вимоги про недопуск команди росії.

А у FIVB ми написали листи всім 23 учасникам чемпіонату світу, крім росії, з проханням відмовитися від участі на турнірі. І першими на це зреагували у Франції. Спочатку про це заявив Ервін Нгапет, це для мене, якщо чесно, було дивно, тому що він певний час грав у росії.

Він першим виступив і сказав, що не поїде на чемпіонат світу, якщо там гратиме росія. Ця заява була до обіду, а після обіду вже була заява французької федерації. Потім поляки написали, Італія… І через декілька днів в FIVB прийняли рішення.

Так що ми трохи доклалися до цього. Думаю, результат все одно був би таким, але, можливо, ми й до тепер не знали би, що є учасниками фіналу чемпіонату світу. А це важливо, бо треба готуватися. В FIVB дуже довго тягнули.

росія, до речі, виставила позов на 80 мільйонів доларів за те, що вони вклали в цей чемпіонат світу, в інфраструктуру. Чемпіонату світу у них точно не буде, і FIVB їм навряд віддасть якісь гроші.

А контрольний удар – замість росії збірна України потрапила на чемпіонат світу. Але ще раз наголошую, що це ніяка не подачка, не гуманітарна допомога, не політичне рішення – ми цілком заслужено посіли це місце, оскільки були наступними у світовому рейтингу».

Перед виступом на чемпіонаті світу чоловічі збірна України виступає в Золотій Євролізі. Сьогодні, 18 червня відбудеться півфінал. Початок гри проти Чехії о 18:00. Пряма трансляція – на XSPORT.

Результати півфіналів жіночої Золотої Євроліги.

Повне відео інтерв'ю з Михайлом Мельником:

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Михайло Мельник

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023
Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023
Волейбол
15 червня 15:30

Новини: Волейбол

Україна бореться за фінал. Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція
Україна бореться за фінал. Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція
15:52
Як Україна боролася за виключення росії зі спорту. Федерації відмовлялися, але на них знайшлися важелі впливу
Ексклюзив
Як Україна боролася за виключення росії зі спорту. Федерації відмовлялися, але на них знайшлися важелі впливу
15:45
Поступилися обидві команди, на місці яких могла бути Україна. Результати півфіналів Золотої Євроліги
Поступилися обидві команди, на місці яких могла бути Україна. Результати півфіналів Золотої Євроліги
16 червня 23:15
Все ще без Вієцького. Збірна України назвала склад на «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги
Все ще без Вієцького. Збірна України назвала склад на «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги
16 червня 16:59
Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція
Півфінали Золотої Євроліги. Відео трансляція
16 червня 12:39
Тренер збірної України: «Стан гравців не можна назвати ідеальним»
Тренер збірної України: «Стан гравців не можна назвати ідеальним»
16 червня 08:57
Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023
Два топ-клуби України будуть грати за кордоном. Також відомо, де збірна України прийматиме матчі відбору Євроволей-2023
15 червня 15:30
Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
Зібрали 16 колективів. Відомі учасники ПВЛУ у сезоні-2022/23
15 червня 12:44
Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
Стало відомо про місце проведення матчів жіночої та чоловічої Суперліги сезону-2022/23
14 червня 10:58
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини