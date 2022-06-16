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Поступилися обидві команди, на місці яких могла бути Україна. Результати півфіналів Золотої Євроліги

Вирішальний матч турніру 19 червня дивіться на XSPORT
Волейбол
16 червня 23:15
Поступилися обидві команди, на місці яких могла бути Україна. Результати півфіналів Золотої Євроліги
Фото: cev.eu

У Чехії та Франції завершилися півфінальні зустрічі «Фіналу чотирьох» Золотої Євроліги.

Господарки майданчику виграли свої матчі та 19 червня визначать переможця турніру.

Золота Євроліга. Півфінали

Чехія – Румунія 3:2 (25:22, 23:25, 25:22, 21:25, 15:11)

Франція – Хорватія 3:0 (25:16, 25:17, 25:13)

Відзначимо, що обидві команди, на місці яких могла бути Україна – Румунія та Хорватія – далі не пройшли. «Синьо-жовті» набрали більше очок, аніж румунки, але за рахунок меншої кількості перемог стали другими в групі. Хорватки стали кращою другою командою терцетів за тим же показником кількості перемог.

Нагадаємо, що матчі Золотої Євроліги транслюються на телеканалі XSPORT.

Олег Шумейко-молодший
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Золота Євроліга

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