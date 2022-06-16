Все ще без Вієцького. Збірна України назвала склад на «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги
Поступилися обидві команди, на місці яких могла бути Україна. Результати півфіналів Золотої Євроліги
Вирішальний матч турніру 19 червня дивіться на XSPORT
16 червня 23:15
Фото: cev.eu
У Чехії та Франції завершилися півфінальні зустрічі «Фіналу чотирьох» Золотої Євроліги.
Господарки майданчику виграли свої матчі та 19 червня визначать переможця турніру.
Золота Євроліга. Півфінали
Чехія – Румунія 3:2 (25:22, 23:25, 25:22, 21:25, 15:11)
Франція – Хорватія 3:0 (25:16, 25:17, 25:13)
Відзначимо, що обидві команди, на місці яких могла бути Україна – Румунія та Хорватія – далі не пройшли. «Синьо-жовті» набрали більше очок, аніж румунки, але за рахунок меншої кількості перемог стали другими в групі. Хорватки стали кращою другою командою терцетів за тим же показником кількості перемог.
Нагадаємо, що матчі Золотої Євроліги транслюються на телеканалі XSPORT.
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