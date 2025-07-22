Олег Гончар

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк визнаний найкращим блокувальником основного раунду Ліги націй-2025.

Досвідчений центральний блокувальник набрав 37 очок у блоці, зігравши в усіх матчах України на турнірі. Цей результат дозволив йому очолити рейтинг найкращих блокувальників, випередивши Александара Недельковича з Сербії (35 очок) та Агустіна Лосера з Аргентини (34 очки).

Інші українці, Валерій Тодуа та Ілля Ковальов, посіли 13-те місце в рейтингу з 19 очками кожен. Попри індивідуальні успіхи, збірна України фінішувала на 9-му місці в турнірній таблиці та не вийшла до плей-оф.