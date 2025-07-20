Чоловіча збірна України з волейболу завершила дебютний виступ у Лізі націй 2025 поразкою в ключовому поєдинку проти Канади.

Матч завершився з рахунком 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25) не на користь «синьо-жовтих».

Українська команда втратила шанси на вихід до плей-оф турніру, фінішувавши поза топ-8 в загальному заліку.

Попри прикру поразку в заключному матчі, виступ збірної України з волейболу у Лізі націй став історичним, адже це був перший сезон участі нашої команди у цьому престижному міжнародному турнірі.

Протягом загального етапу команда продемонструвала характер і здобула 6 перемог у 12 поєдинках. Особливо яскравими стали перемоги над Японією, Кубою та США – команда вперше гучно заявила про себе на міжнародній арені.

У вересні збірна України зіграє на чемпіонаті світу, який прийматимуть Філіппіни.