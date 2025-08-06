Олег Шумейко

Жіноча команда України з волейболу у рамках підготовки до чемпіонату світу-2025 проведе контрольний матч з бронзовим призером Ліги націй Польщею.

Зустріч відбудеться 8 серпня у польському місті Сосновець. Відзначимо, що чоловіча команда України перед дебютом у Лізі націй також грала з Польщею спаринг, здобувши у товариському турнірі перемогу у п’яти сетах.

Відзначимо, що на ЧС-2025 українки у групі H зустрінуться з національними командами Сербії, Японії та Камеруну. Чемпіонат світу пройде у Таїланді з 22 серпня по 7 вересня.