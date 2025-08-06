Збірна України перед чемпіонатом світу проведе спаринг з бронзовим призером Ліги націй
Українки 8 серпня зустрінуться з національною командою Польщі
близько 1 години тому
Фото: cev.eu
Жіноча команда України з волейболу у рамках підготовки до чемпіонату світу-2025 проведе контрольний матч з бронзовим призером Ліги націй Польщею.
Зустріч відбудеться 8 серпня у польському місті Сосновець. Відзначимо, що чоловіча команда України перед дебютом у Лізі націй також грала з Польщею спаринг, здобувши у товариському турнірі перемогу у п’яти сетах.
Відзначимо, що на ЧС-2025 українки у групі H зустрінуться з національними командами Сербії, Японії та Камеруну. Чемпіонат світу пройде у Таїланді з 22 серпня по 7 вересня.