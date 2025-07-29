Олег Шумейко

Збірна України з волейболу зазнала втрати напередодні чемпіонату світу-2025, який відбудеться з 22 серпня по 7 вересня.

Команді на турнірі у Таїланді не зможе допомогти Юлія Димар. У тренерському штабі «синьо-жовтих» повідомили, що догравальниця має відновитися після травми коліна, повідомляє Суспільне Спорт.

Відзначимо, що на ЧС-2025 українки у групі H зустрінуться з національними командами Сербії, Японії та Камеруну.