Збірна України зазнала втрати перед чемпіонатом світу-2025
Димар має проблеми з коліном
близько 3 годин тому
Фото: cev.eu
Збірна України з волейболу зазнала втрати напередодні чемпіонату світу-2025, який відбудеться з 22 серпня по 7 вересня.
Команді на турнірі у Таїланді не зможе допомогти Юлія Димар. У тренерському штабі «синьо-жовтих» повідомили, що догравальниця має відновитися після травми коліна, повідомляє Суспільне Спорт.
Відзначимо, що на ЧС-2025 українки у групі H зустрінуться з національними командами Сербії, Японії та Камеруну.