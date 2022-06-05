Збірна України програла в останньому матчі групового етапу Золотої Євроліги

Українки не гарантували собі місце в Фіналі чотирьох

Фото: cev.eu

Жіноча збірна України поступилася національній команді Угорщини в четвертому матчі Золотої Євроліги.



Українки на тай-брейку програли угоркам, у яких раніше виграли у п’яти партіях. Найрезультативнішою в складі «синьо-жовтих» стала догравальниця Олександра Міленко, яка заробила 27 очок.

Золота Євроліга. Група C

Угорщина – Україна 3:2 (25:17, 12:25, 20:25, 25:20, 16:14)

Доля прямої путівки в Фінал чотирьох вирішиться у матчі Угорщини та Румунії, який пройде 8 червня. Румунки в разі перемоги вийдуть в плей-оф, в іншому випадку далі проходитиме Україна. Також є можливість вийти в Фінал чотирьох як найкраща друга команда квартетів.

Відзначимо, що фінальні ігри мали проходити в Україні, але через військове повномасштабне вторгнення росії його в нашій країні провести неможливо.

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