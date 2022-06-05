Збірна України програла в останньому матчі групового етапу Золотої Євроліги
Жіноча збірна України поступилася національній команді Угорщини в четвертому матчі Золотої Євроліги.
Українки на тай-брейку програли угоркам, у яких раніше виграли у п’яти партіях. Найрезультативнішою в складі «синьо-жовтих» стала догравальниця Олександра Міленко, яка заробила 27 очок.
Золота Євроліга. Група C
Угорщина – Україна 3:2 (25:17, 12:25, 20:25, 25:20, 16:14)
Доля прямої путівки в Фінал чотирьох вирішиться у матчі Угорщини та Румунії, який пройде 8 червня. Румунки в разі перемоги вийдуть в плей-оф, в іншому випадку далі проходитиме Україна. Також є можливість вийти в Фінал чотирьох як найкраща друга команда квартетів.
Відзначимо, що фінальні ігри мали проходити в Україні, але через військове повномасштабне вторгнення росії його в нашій країні провести неможливо.
Ігри збірної України дивіться на телеканалі XSPORT.