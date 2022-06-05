Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. +109кг. Пряма трансляція
17:15
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Угорщина - Україна

Збірна України програла в останньому матчі групового етапу Золотої Євроліги

Українки не гарантували собі місце в Фіналі чотирьох
Волейбол
15:59
Збірна України програла в останньому матчі групового етапу Золотої Євроліги
Фото: cev.eu

Жіноча збірна України поступилася національній команді Угорщини в четвертому матчі Золотої Євроліги.

Українки на тай-брейку програли угоркам, у яких раніше виграли у п’яти партіях. Найрезультативнішою в складі «синьо-жовтих» стала догравальниця Олександра Міленко, яка заробила 27 очок.

Золота Євроліга. Група C

Угорщина – Україна 3:2 (25:17, 12:25, 20:25, 25:20, 16:14)

Доля прямої путівки в Фінал чотирьох вирішиться у матчі Угорщини та Румунії, який пройде 8 червня. Румунки в разі перемоги вийдуть в плей-оф, в іншому випадку далі проходитиме Україна. Також є можливість вийти в Фінал чотирьох як найкраща друга команда квартетів.

Відзначимо, що фінальні ігри мали проходити в Україні, але через військове повномасштабне вторгнення росії його в нашій країні провести неможливо.

Ігри збірної України дивіться на телеканалі XSPORT.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України (волейбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Збірна України шостою поспіль перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги
Збірна України шостою поспіль перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги
Волейбол
12:36
Збірна України здолала Данію в Золотій Євролізі-2022 і достроково вийшла в Фінал чотирьох
Збірна України здолала Данію в Золотій Євролізі-2022 і достроково вийшла в Фінал чотирьох
Волейбол
03 червня 22:17
Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу
Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу
Волейбол
02 червня 21:06
1
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
Волейбол
29 травня 20:48
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
Волейбол
27 травня 12:57
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Ексклюзив
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Волейбол
25 травня 17:47

Новини: Волейбол

Збірна України програла в останньому матчі групового етапу Золотої Євроліги
Збірна України програла в останньому матчі групового етапу Золотої Євроліги
15:59
Збірна України шостою поспіль перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги
Збірна України шостою поспіль перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги
12:36
Збірна України здолала Данію в Золотій Євролізі-2022 і достроково вийшла в Фінал чотирьох
Збірна України здолала Данію в Золотій Євролізі-2022 і достроково вийшла в Фінал чотирьох
03 червня 22:17
Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу
Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу
02 червня 21:06
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
29 травня 20:48
Збірна України здобула третю перемогу в Золотій Євролізі, обігравши на виїзді Іспанію
Збірна України здобула третю перемогу в Золотій Євролізі, обігравши на виїзді Іспанію
29 травня 10:09
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
27 травня 12:57
Чоловіча збірна України вдруге обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги
Чоловіча збірна України вдруге обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги
26 травня 22:40
Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі
Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі
25 травня 22:58
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини