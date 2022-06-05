Збірна України шостою поспіль перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги

На тай-брейку українці дотиснули данців

Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України завершила виступи на груповому етапі Золотої Євроліги.



Українці, які ще у минулому матчі гарантували собі місце в «Фіналі чотирьох», знову переграли національну команду Данії у п’яти партіях. Угіс Крастіньш дав відпочити більшості гравців основного складу, та у третьому сеті на майданчику з’явився Ілля Ковальов (17 очок) став одним з найрезультативніших гравців команди. Більше очок в складі «синьо-жовтих» заробив тільки Євген Кісілюк (22 пункти).

Золота Євроліга. Група B

Данія – Україна 2:3 (20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15)

Нагадаємо, що ігри національної збірної на турнірі ви можете дивитися на телеканалі XSPORT.