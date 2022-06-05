Збірна України здолала Данію в Золотій Євролізі-2022 і достроково вийшла в Фінал чотирьох
Збірна України шостою поспіль перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги
На тай-брейку українці дотиснули данців
12:36
Фото: cev.eu
Чоловіча збірна України завершила виступи на груповому етапі Золотої Євроліги.
Українці, які ще у минулому матчі гарантували собі місце в «Фіналі чотирьох», знову переграли національну команду Данії у п’яти партіях. Угіс Крастіньш дав відпочити більшості гравців основного складу, та у третьому сеті на майданчику з’явився Ілля Ковальов (17 очок) став одним з найрезультативніших гравців команди. Більше очок в складі «синьо-жовтих» заробив тільки Євген Кісілюк (22 пункти).
Золота Євроліга. Група B
Данія – Україна 2:3 (20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15)
Нагадаємо, що ігри національної збірної на турнірі ви можете дивитися на телеканалі XSPORT.