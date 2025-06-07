Збірна України впевнено перемогла Словенію у Золотій Євролізі

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Анна Артишук

близько 14 годин тому

Жіноча збірна України з волейболу
Фото: СEV
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу на груповому етапі Золотої Євроліги.

Українки впевнено обіграли національну команду Словенії.

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала діагональна Анна Артишук, яка набрала – 18 очок.

Золота Євроліга. 4-й тур

Словенія – Україна 0:3 (23:25, 16:25, 22:25)

Наступний свій матч синьо-жовті проведуть 13 червня проти Швеції. 

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