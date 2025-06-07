Збірна України впевнено перемогла Словенію у Золотій Євролізі
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Анна Артишук
близько 14 годин тому
Фото: СEV
Жіноча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу на груповому етапі Золотої Євроліги.
Українки впевнено обіграли національну команду Словенії.
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала діагональна Анна Артишук, яка набрала – 18 очок.
Золота Євроліга. 4-й тур
Словенія – Україна 0:3 (23:25, 16:25, 22:25)
Наступний свій матч синьо-жовті проведуть 13 червня проти Швеції.