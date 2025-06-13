Збірна України з волейболу поступилася Швеції в Золотій Євролізі
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Ізабель Гок – 24 очки
близько 1 години тому
Фото: СEV
Жіноча збірна України з волейболу зазнала першої поразки на груповому етапі Золотої Євроліги.
Підопічні Якуба Глушака поступилися національній команді Швеції.
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала діагональна нападниця Ізабель Гок – 24 очки.
Золота Євроліга. 5-й тур
Швеція – Україна 3:0 (25:20, 26:24, 25:19)
Наступний матч иньо-жовті зіграють 15 червня проти Словаччини.
Гравчиня збірної України: «Ми не думаємо, які шанси маємо на фінал Золотої Євроліги».