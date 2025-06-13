Центральна блокуюча збірної України з волейболу Уляна Котар поділилася з Суспільне Спорт очікуваннями від заключних ігор групового етапу Золотої Євроліги з національними командами Швеції та Словаччини:

Не треба недооцінювати наступні два матчі, кожна гра, кожна перемога, кожен виграний сет нам потрібен для набору очок, зокрема для світового рейтингу. Ми не думаємо, які шанси маємо на фінал, а граємо тут і зараз.

Це буде номінально домашній турнір. Ми будемо грати в Польщі, в Радомі, на цій базі, де ми мали підготовку до Золотої Євроліги. Шкода, що ми не в Україні і не гратимемо перед усіма нашими уболівальниками.