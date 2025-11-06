Збірні України отримали календар на чемпіонат Європи-2026
Чоловіки зіграють у групі у Болгарії, жінки – у Чехії
близько 1 години тому
Визначився календар виступів збірних на чемпіонаті Європи-2026 з волейболу. Чоловіча команда України виступить у групі B, матчі якої відбудуться у болгарській Софії, а українки у секстеті B зіграють у чеському Брно.
Розклад матчів жіночої команди України на Євроволей-2026. Чехія, Брно:
Болгарія – Україна, 21 серпня о 18:00
Україна – Греція, 22 серпня о 17:00
Україна – Австрія, 24 серпня о 17:00
Чехія – Україна, 25 серпня о 20:00
Україна – Сербія, 27 серпня о 17:00
Розклад матчів чоловічої команди України на Євроволей-2026. Болгарія, Софія:
Ізраїль – Україна, 10 вересня о 19:00
Україна – Північна Македонія, 11 вересня о 16:00
Болгарія – Україна, 12 вересня о 19:00
Україна – Португалія, 14 вересня о 16:00
Польща – Україна, 15 вересня о 19:00
